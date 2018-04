dpa

Gefahr von Waldbränden steigt: Kameras werden eingeschaltet

Potsdam (dpa/bb) - Mit den frühlingshaften Temperaturen steigt im Land Brandenburg die Waldbrandgefahr rapide an. Am Samstag oder spätestens am Sonntag wird nach Einschätzung des Landesbetriebs Forst in vielen Landkreisen die Gefahrenstufe 4 ausgerufen, erklärte das Umweltministerium in Potsdam am Freitag. Die Stufe 4 steht für eine hohe Waldbrandgefahr. Am Freitag herrschte im ganzen Land maximal die Stufe 2. Ab der Warnstufe 3 werden in den Wäldern Kameras aktiviert. Dann scannen bis zu 107 Sensoren die Waldgebiete und melden jede Rauchentwicklung an die sechs Waldbrandzentralen im Land. In den vergangenen Jahren gab es pro Saison im Schnitt 250 Waldbrände.

