Union-Coach: «Keinen Schönheitspreis» gegen Duisburg

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin stellt sich auf einen hartes Duell mit dem direkten Konkurrenten MSV Duisburg im Abstiegskampf ein. Die Köpenicker brauchen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) einen Sieg, um den Revierclub in der Tabelle zu überholen. «Duisburg ist mit uns in einem Fahrwasser. Es wird ein interessantes Spiel. Wir müssen uns durchsetzen und die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen», sagte Trainer André Hofschneider. «Wir werden den Kampf annehmen. Es gibt keinen Schönheitspreis. Am Ende müssen wir etwas was Zählbares mitnehmen. Das ist das Entscheidende.»

Hofschneider hat trotz der sieglosen Auftritte bei Greuther Fürth (1:2) und gegen Jahn Regensburg (2:2) einen Aufwärtstrend ausgemacht. «So wie sich die Mannschaft in den letzten beiden Partien präsentiert hat, kann sie mit der Situation umgehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass am Ende Ergebnisse zielen», sagte er. Union und Duisburg sind jeweils seit vier Spielen sieglos.

Der Hauptstadtclub setzt auf die Rückkehr von Verteidiger Marc Torrejon und Angreifer Steven Skrzybski. Beide mussten in Fürth noch wegen Oberschenkelproblemen passen. Vor allem weitere Tore von Skrzybski, der bislang 13 Saisontreffer erzielte, sind gefragt. Sturmkollege Sebastian Polter fällt zwar wegen seines Achillessehnenrisses noch lange aus. Nach seinem Heimaturlaub in Wilhelmshaven weilt Polter seit dieser Woche wieder in Berlin. Womöglich kann er am Samstag gegen Duisburg als Motivator helfen.

