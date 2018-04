ALBA Berlin stellt sich auf «hitzige Atmosphäre» in Bonn ein

Berlin (dpa/bb) - ALBA Berlin erwartet in der Basketball-Bundesliga bei den Telekom Baskets Bonn am Sonntag (17.30 Uhr) ein schwieriges Spiel mit Playoff-Charakter. «Es ist ein guter Test für uns und wir müssen für einen harten Kampf gerüstet sein», sagt Flügelspieler Luke Sikma.

Nach der Operation am Mittwoch fehlte Schneider am Donnerstag noch im Teamtraining. Sollte er ausfallen, würde die Berliner Formation größentechnisch deutlich kleiner werden. «Aber das Gute an der Saison bisher ist, dass wir schon häufiger Verletzungen im Team kompensieren mussten. Wir kennen also solche Situationen», sagt Aito gelassen.