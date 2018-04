Circus-Festival im Haus der Berliner Festspiele

Kunst und Spiele: Bei einem Festival im Haus der Berliner Festspiele stellen rund vierzig Künstler aus aller Welt am Wochenende Beispiele für ambitionierten zeitgenössischen Circus vor. In einem bisher einmaligen Projekt haben sie die Stücke zuvor eine Woche lang in Arbeitsgruppen unter Leitung von erfahrenen Choreografen entwickelt und erprobt. Mit dabei etwa Julia Wissert, Jean-Michel Guy und Meret Becker.

Für die Präsentation am Samstag und Sonntag (7./8. April) wurde im Haus der Festspiele eigens eine kreisförmige Bühne angelegt, ähnlich einer Manege. Verbindendes Thema sei der Kreis als Ort der Zusammenkunft, Begegnung und Konfrontation, so die Veranstalter. Außerdem sind die beiden Circusproduktionen «Somnium» der Compagnie MPTA und «mobile» von Jörg Müller zu sehen. Es gibt Konzerte, eine Ausstellung und Gespräche.

«Der zeitgenössische Circus erzählt Geschichten in Stückform. Es gibt eine Handlung, einen Strang und einen Verlauf», erklären die Kuratoren des neuen Projekts, Johannes Hilliger und Josa Kölbel, auf der Homepage. «Es treffen sich viele Kunstformen. Das Schöne ist, wenn Symbiosen stattfinden.»

Das öffentliche Programm läuft jeweils von 14.00 bis 24.00 Uhr. Der Tagespass kostet 25 Euro. Tickets gibt es online oder an der Tageskasse.

Quelle: dpa

