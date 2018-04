BR Volleys: «Große Herausforderung» im dritten Viertelfinale

Die Berlin Volleys stehen vor einem Kraftakt. Im dritten und entscheidenden Spiel des Playoff-Viertelfinals braucht das Team von Trainer Stelian Moculescu am Sonntag (16.00 Uhr) gegen die SVG Lüneburg einen Sieg, um ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen. Manager Kaweh Niroomand spricht von einer «großen Herausforderung» und vermutet: «Die Psyche wird eine wichtige Rolle spielen.»

Aber auch eine Niederlage und damit das frühe Aus im Kampf um die Titelverteidigung würde die Berliner nicht umwerfen. Niroomand sagt: «Wenn man als deutscher Meister im Viertelfinale scheitert, ist das nie gut. Aber der Verein verträgt ein Jahr mit solch einer Delle. Das darf nur nicht zum Dauerzustand werden.» Nach dem erstmaligen Gewinn des Meistertitels 1993 war das schlechteste Abschneiden des Hauptstadtclubs in den folgenden 24 Jahren Bundesliga ein fünfter Rang in der Saison 1996/97.

Von Montag an zog Moculescu seine Spieler für vier Tage zu einem Trainingslager in der Sportschule Kienbaum zusammen. Eine Maßnahme, die unabhängig vom Ausgang des zweiten Playoff-Spiels gegen Lüneburg in Hamburg (1:3) vorgesehen war. Das Trainingslager diente dazu, dass sich die Spieler und der erst am 12. Februar verpflichtete Trainer besser kennenlernen, wie Niroomand betont. Sein Fazit: «Ich denke, das hat uns ein Stück weitergebracht.»