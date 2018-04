dpa

Warmes Wetter: massiver Pollenflug bei Birken beginnt

Der rasante Temperaturanstieg mit dem Aufblühen der Natur könnte einigen Allergikern drei harte Leidenswochen bescheren. «Wir rechnen in wenigen Tagen in ganz Deutschland mit einem massiven Pollenflug bei der Birke», sagt Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin. Durch die kalten Wochen im Februar und März habe sich die Blüte verzögert. Nun aber sei mit einer kleinen Explosion zu rechnen. «Und zwar bei allen Birken gleichzeitig, egal ob an sonnigen oder schattigen Standorten», ergänzt Dümmel. Auf natürliche Weise könne Allergikern nur viel Regen helfen. «Danach sieht es aber in der nächsten Woche nicht aus.»

