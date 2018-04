Schildkröte im Bahnhof vergessen: Polizei findet Besitzerin

Eine kurzzeitig vereinsamte Schildkröte konnte in Berlin nur mit Hilfe der Polizei gerettet werden. Das Tier lag im Hauptbahnhof in einer Transporttasche, die alleine herumstand und von Bundespolizisten untersucht wurde. Die Polizei konnte mit Ausrufen die glückliche Besitzerin, eine ältere Dame, ausfindig machen und «das Duo wieder zusammenbringen», wie sie zusammen mit einem Foto der Schildkröte am Donnerstag twitterte. Den Tweet hatte die Polizei eingeleitet mit der Frage: «Schildkröte am Berliner #Hauptbahnhof weggerannt?»

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. April 2018 17:30 Uhr

Quelle: dpa

