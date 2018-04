Moscheegründerin Ates: Neuanfang für Islam-Institut

Mit der Gründung eines Instituts für Islamische Theologie will sich Berlin erneut als multikulturelle und multireligiöse Stadt beweisen. Doch das ehrgeizige Projekt droht zu scheitern.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Wirbel um das geplante Islam-Institut an der Berliner Humboldt-Universität hat die liberale Moscheegründerin Seyran Ates einen grundlegenden Neuanfang gefordert. Vertreter aller muslimischen Richtungen müssten einen Sitz in dem geplanten Institutsbeirat bekommen, erklärte Ates am Donnerstag in einer Mitteilung. «An den Tisch gehören alle oder keiner.»