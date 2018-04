Grippeimpfstoff: Senat rechnet nicht mit Engpässen

Nach der Welle ist vor der Welle: Der Berliner Senat erwartet für die kommende Grippesaison keine Engpässe bei der Versorgung mit Impfstoffen. Es könne «davon ausgegangen werden, dass auch für die kommende Saison 2018/2019 ausreichend Grippeimpfstoffe zur Verfügung stehen werden», antwortete die Senatsverwaltung für Gesundheit auf eine Parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Gottfried Ludewig.

Eine Debatte über die Versorgungssicherheit hatte ihren Lauf genommen, weil viele Patienten in der Region künftig einen anderen Impfstoff bekommen sollen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut hatte Ende 2017 ihre bisherige Empfehlung präzisiert und spricht sich nun für einen Impfstoff aus, der vor vier Virusvarianten schützen soll. In Deutschland ist bislang der günstigere Dreifachimpfstoff Standard.