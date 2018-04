Wasserball: OSC Potsdam zieht ins Meisterschafts-Halbfinale

Die Wasserballer des OSC Potsdam haben am Mittwochabend im heimischen Schwimmbad blu mit dem dritten Sieg im Playoff-Viertelfinale nach dem Modus Best of Five gegen die SG Neukölln den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Die vierte Partie der Serie des Hauptrunden-Fünften gegen den Vierten aus der Hauptstadt endete mit 14:10 (2:2,3:2,6:4,3:2) für den Gastgeber. Nach dem 15:8-Heimauftakt, dem folgenden 11:10-Auswärtssieg der Potsdamer und der 9:11-Niederlage in Berlin brachte es die Entscheidung für die von Ex-Nationalkeeper Alexander Tchigir trainierten Brandenburger, die Anfang Mai ebenfalls im Pokal-Final Four vertreten sind.

Die Entscheidung fiel, als der OSC im dritten Viertel von 7:7 auf 11:8 davon zog. Diesen Vorsprung ließen sich die Potsdamer nicht mehr nehmen. Beste Torschützen beim Sieger waren Dennis Strelezkij (4), Lukas Küppers (3), Reiko Zech und Deni Cerniar (je 2). Für Neukölln waren David Kleine (3) und Spencer Hamby (2) am erfolgreichsten. Auch das zweite Viertelfinale endete mit einer 3:1-Siegbilanz. Der ASC Duisburg holte mit 14:10 ebenfalls den notwendigen dritten Erfolg in der vierten Partie und trifft im Halbfinale auf Spandau 04. Potsdam bekommt es mit Waspo Hannover zu tun.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. April 2018 21:50 Uhr

Quelle: dpa

