Weitere Begehrlichkeiten um Palais am Festungsgraben

Die Begehrlichkeiten um das Palais am Festungsgraben halten an. Am Mittwoch meldete eine Initiative um den Zukunftsforscher Prof. Rolf Kreibich erneut ihr Interesse an, das historische Gebäude neben dem Deutschen Historischen Museum Unter den Linden als ein Haus für die Vereinten Nationen zu nutzen. Der Vorschlag war bei den Beratungen des zuständigen Steuerungsausschusses allerdings schon gescheitert. Über die Zukunft des landeseigenen Gebäudes soll in den kommenden Monaten entschieden werden.

Die Berliner Immobilienmanagement GmbH hatte vor einem Jahr ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren für das Palais ausgeschrieben. Der Steuerungsausschuss mit Vertretern aus den Senatsverwaltungen und dem Bezirk Mitte wählte zuletzt drei von ursprünglich knapp einem Dutzend eingegangenen Konzepten aus. Die abschließende Entscheidung steht nach Angaben der Finanzverwaltung aber noch aus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. April 2018 15:10 Uhr

Quelle: dpa

