Fast jedes dritte Berliner Kind lebt von Hartz IV

In Berlin war im vergangenen Jahr knapp jedes dritte Kind unter 18 auf Hartz IV angewiesen. Das geht aus jüngsten Statistiken der Bundesagentur für Arbeit hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Insgesamt lebten im Juni vergangenen Jahres in der Hauptstadt 175 341 Minderjährige in Familien, die wegen Jobverlusts oder zu geringen Lohns von der staatlichen Grundsicherung abhingen. Damit lag die Hilfequote mit 30,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen doppelt so hoch wie Bundesdurchschnitt mit 14,6 Prozent.

Nur Bremen hatte mit 31,7 Prozent der Minderjährigen einen noch höheren Wert. Die niedrigste Quote gab es mit 6,8 Prozent in Bayern. Im Vergleich zum Juni 2012 ist die Hilfequote für Kinder und Jugendliche in Berlin aber leicht gesunken - um 1,9 Prozent. Damit bewegt sich die Hauptstadt positiv gegen den Bundestrend. Dort zeichnet sich im 5-Jahres-Vergleich ein steigender Bedarf für Kinder in Höhe von 1,8 Prozent ab.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. April 2018 13:50 Uhr

Quelle: dpa

