Ausschuss-Akten: Entlassung von Pressesprecher gefordert

Berlin (dpa/bb) - Nach heftigem Streit um Akten zum islamistischen Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt haben CDU und FDP die Entlassung des Pressesprechers des Justizsenators verlangt. Rechts- und Innenpolitiker von CDU und FDP warfen dem Sprecher Sebastian Brux am Mittwoch vor, übertriebene und falsche Vorwürfe gegen den Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag und das Abgeordnetenhaus erhoben zu haben. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) müsse entsprechende Konsequenzen ziehen, sagte der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe. Von der CDU hieß es, man habe «mit Fassungslosigkeit» zur Kenntnis genommen, wie Brux per Twitter eine «ungeprüfte Behauptung öffentlich in den Raum stellte».

Die Senatsjustizverwaltung hatte vor einigen Tagen kritisiert, dass Aktenordner durch Mitarbeiter des Ausschusses neu beklebt oder die Sortierung durcheinander gebracht worden sei.

Letzte Änderung: Mittwoch, 4. April 2018 13:20 Uhr

Quelle: dpa

