ALBA-Youngster Tim Schneider am Mittwoch operiert

Nachwuchsspieler Tim Schneider von ALBA Berlin ist nach seinem beim Spiel gegen Würzburg erlittenen Nasenbeinbruch am Mittwoch im Unfall-Krankenhaus Berlin operiert worden. Ob der 2,05 Meter große Forward beim Auswärtsspiel der Basketball-Bundesliga in Bonn am Sonntag (17.30 Uhr) ausfällt, ließ der Verein in einer Mitteilung noch offen.

Eventuell kann Schneider auch mit einer Maske, wie Bayerns Danilo Barthel, spielen. Bei ALBA fehlt bereits der verletzte Bogdan Radosavljevic. Ob der 20 Jahre alte Schneider spielen kann, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.

Im Spiel gegen Würzburg hatte das Berliner Eigengewächs kurz vor Ende den Ellenbogen von Gegenspieler Maurice Stuckey ins Gesicht bekommen. Schneider blieb anschließend lange am Boden liegen und musste mit stark blutender Nase das Parkett verlassen.

Mittwoch, 4. April 2018 11:20 Uhr

dpa

