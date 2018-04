dpa

Auto prallt gegen Brückenpfeiler: Fahrer stirbt

Ein 28-Jähriger ist bei einem Unfall nahe Erkner (Landkreis Oder-Spree) tödlich verunglückt. Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Auto auf einer Landstraße zwischen Erkner und Grünheide unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Autobahnüberführung kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» auf Twitter berichtet.

