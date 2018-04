Feuerwehr-Mahnwache «Berlin brennt» geht weiter

Berliner Feuerwehrleute verlängern ihre Protestaktion vor dem Roten Rathaus, mit der sie ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verschaffen wollen. Seit Montag vergangener Woche läuft die Mahnwache «Berlin brennt». Rund um die Uhr stehen Feuerwehrleute um eine Feuertonne vor dem Rathaus. Die Aktion war zunächst für sieben Tage geplant. Nun solle der Protest so lange dauern, bis sich ernsthafte Gespräche mit dem Senat abzeichneten, hieß es am Dienstag bei der Gewerkschaft Verdi. «Die Feuerwehrleute sind wild entschlossen», sagte Pressesprecher Andreas Splanemann.

Die Zahl der Feuerwehr-Einsätze inklusive der Rettungsdienste ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen: von 357 594 Einsätzen in 2011 auf 454 143 in 2016. 2016 gab es bei der Feuerwehr rund 4008 Stellen. Mit dem Doppelhaushalt 2018/19 soll die Feuerwehr nun gestärkt werden, wie eine Sprecherin der Innenverwaltung mitteilte. Es kommen 354 Stellen hinzu, davon 294 im feuerwehrtechnischen Dienst und 60 etwa in der Verwaltung.