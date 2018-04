dpa

Transporterfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Ein 31 Jahre alter Mann ist beim Zusammenstoß seines Transporters mit einem Lastwagen in Südbrandenburg gestorben. Er erlag am Dienstag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war auf einer Landstraße bei Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) unterwegs, als sein Transporter in einer Kurve den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Dessen 52 Jahre alter Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Dienstag, 3. April 2018 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen