dpa

Streit um Autonomen-Kneipe in Rigaer Straße: Gerichtstermin

Berlin (dpa/bb) - Nach mehr als einem Jahr kommt der Dauer-Streit um die Autonomen-Kneipe «Kadterschmiede» in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain erneut vor Gericht. Das unterbrochene Verfahren am Landgericht für Zivilsachen wird am 14. Mai neu aufgenommen, wie Gerichtssprecherin Annette Gabriel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte.

Das Verfahren war im Juni 2017 unterbrochen worden, weil der gesetzliche Vertreter der klagenden Eigentümerin gestorben war. Inzwischen sei mitgeteilt worden, dass ein neuer Direktor bestellt worden sei, so die Sprecherin. Verhandelt werden soll der Einspruch des Hauseigentümers gegen ein Versäumnisurteil, wonach der Verein in den Räumen bleiben durfte.

In der Rigaer Straße flammt immer wieder Gewalt auf. Zuletzt hatte die Polizei am Donnerstag zwei Männer festgenommen, gegen die bereits ein Haftbefehl vorlag. Einer von ihnen soll einen Anwohner zusammengeschlagen haben. Wiederholt werden auch Steine auf Polizeiautos geworfen.

Letzte Änderung: Dienstag, 3. April 2018 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen