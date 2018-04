Füchse im EHF-Viertelfinale gegen RK Nexe Nasice

Die Füchse Berlin treffen im Viertelfinale des EHF-Pokals auf RK Nexe Nasice aus Kroatien. Der Berliner Handball-Bundesligist spielt am 21. oder 22. April zunächst auswärts, das Rückspiel eine Woche später findet in der Hauptstadt statt. Das ergab am Dienstag die Auslosung in Wien. Der SC Magdeburg hat als Ausrichter des Finalturniers am 19. und 20. Mai ein Freilos.

«Wir werden auf eine interessante Mannschaft treffen, die technisch sehr gut ausgebildet ist und routinierte Spieler in ihren Reihen hat», erklärte der Sportkoordinator des Berliner Bundesliga-Dritten, Volker Zerbe. Zu den routinierten Spielern des Gegners Nexe, gegen den die Füchse noch nie gespielt haben, gehört der frühere Gummersbach-Profi Vedran Zrnic.

Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen trifft auf den französischen Vertreter Chambéry Savoie. Das dritte Viertelfinale bestreiten BM Granollers aus Spanien und St. Raphael aus Frankreich.

