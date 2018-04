Preetz zu Plakataktion von Hertha-Fans

Michael Preetz, Geschäftsführer von Hertha BSC, hat die Plakate von Fans des Berliner Fußball-Bundesligisten gegen die Digitalstrategie und mit Angriffen gegen Funktionär Paul Keuter kritisiert. Die Banner seien «unter mehreren Gesichtspunkten ziemlich daneben», und die Fans würden «einen großen Fehler» machen, sagte Preetz dem «Kicker». «Sie denken, dass bei uns ein Einziger für die digitale Ausrichtung des Clubs verantwortlich ist. Aber hinter diesem Weg stehen die komplette Geschäftsführung und alle Gremien.»

Vor dem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg hatten sich Fans in der Ostkurve mit Bannern auch deutlich gegen die Position des Vereins in der 50+1-Debatte und den früheren Twitter-Manager Keuter gewendet. «In der Presse gegen Fans hetzen und sich M. Kind & Co. nicht widersetzen. Ihr repräsentiert uns nicht!», hieß es. Dazu waren auch persönliche Attacken gegen Keuter zu lesen.