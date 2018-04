Petkovic sucht den Füchse-Spielmacher

Die Füchse Berlin haben weiter mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Vor allem der Ausfall von Nationalspieler Paul Drux tut weh. Da es keinen gleichwertigen Ersatz gibt, experimentiert Trainer Velimir Petkovic weiter - dieses Mal mit Fabian Wiede.

Nun zeigte Wiede, dass er durchaus eine Alternative für längere Zeit sein kann. «Ich spiele seit der Jugend halbrechts, fühle mich da am sichersten. Aber die Situation lässt nichts anderes zu», sagte der 24-Jährige. «Das Spiel zu führen, die Angriffe zu leiten, die anderen Jungs in Position zu bringen, das klappt sehr gut. Wir hatten genug Zeit, uns einzuspielen im Training und wir wissen, welche Bewegungen wir machen müssen, um die Aktionen erfolgreich abzuschließen.»

Am Dienstag wird das Viertelfinale im EHF-Cup ausgelost. RK Nexe (Kroatien) oder Chambery Savoie HB (Frankreich) kommen als Gegner für den Gruppensieger infrage. «Jetzt müssen wir in zwei Spielen erfolgreich sein, und das mit dem engen Kader», sagte Petkovic. «Die Nationalspieler fehlen in der Vorbereitung, aber ich bin überzeugt, dass wir es ins Final Four schaffen, egal, gegen wen.»