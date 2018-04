Turbine schreibt Champions League nicht ab

Turbine Potsdam kassiert im Duell mit Spitzenreiter VfL Wolfsburg die erste Saison-Niederlage. Der Titel ist damit außer Reichweite, im Kampf um die Champions-League-Teilnahme gibt der frühere Meister aber noch nicht auf.

Potsdam (dpa/bb) - Mit der ersten Saison-Niederlage hat Turbine Potsdam seine womöglich letzte Chance auf den Titel in der Frauenfußball-Bundesliga verspielt. Das Team von Trainer Matthias Rudolph verlor am Ostersonntag mit 0:1 gegen den VfL Wolfsburg und liegt nun bereits zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter. «Wir sind enttäuscht über die Niederlage», sagte Rudolph. «Aber wir haben gegen eine der besten Mannschaften in Europa eine sehr gute erste Halbzeit gespielt.»