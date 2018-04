Rezept gegen Tor-Flaute: Mehr Schüsse oder «nachkaufen»

Hertha BSC sucht das Mittel gegen die Torflaute. Seit mehr als 300 Minuten haben die Berliner nicht mehr im heimischen Olympiastadion getroffen. Coach Pal Dardai hat zwei Ansätze gegen die Misere.

Nur ein Stürmer hatte am Samstagabend Grund zur Freude. Mit Sprechchören begrüßten die Fans den lange verletzten Julian Schieber - genießen konnte dieser das Ende seiner Leidenszeit allerdings zunächst noch nicht so richtig. «Es ging alles leider so schnell», berichtete der Stürmer nach seiner Einwechslung. Erstmals seit 413 Tagen stand er nach einer erneuten Knieverletzung wieder auf dem Platz - und sieht sich im Alter von 29 Jahren noch lange nicht am Ende: «Ich will noch zwei, drei, vier Jahre auf Topniveau weiterspielen, das traue ich mir zu.»