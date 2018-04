dpa

Jogger im Koma: Zehn Hinweise eingegangen

Seine Identität ist seit Wochen unklar: Nach der Veröffentlichung eines Fotos eines älteren Mannes im Koma sind zehn Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Das sagte eine Berliner Polizeisprecherin am Dienstagmittag auf Anfrage. Bislang hätten diese aber noch nicht zur Klärung des Falles beigetragen. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann war vor etwa drei Wochen beim Joggen im Volkspark Wilmersdorf zusammengebrochen, schwer gestürzt und in eine Klinik gebracht worden. Er hatte keine Papiere dabei. Seit dem Unfall liegt der Mann, der zwischen 60 und 70 Jahre alt sein soll, im Koma.

Bis Donnerstag war laut Polizei ein Hinweis eingegangen. Ob es inzwischen mehr sind, konnte ein Polizeisprecher am Ostermontag nicht sagen.

Letzte Änderung: Dienstag, 3. April 2018 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen