dpa

Julian Schieber: «Noch zwei, drei, vier Jahre auf Topniveau»

Das emotionale Ende seiner langen Leidenszeit machte Julian Schieber so richtig Lust auf mehr. «Ich will noch zwei, drei, vier Jahre auf Topniveau weiterspielen, das traue ich mir zu», sagte der Stürmer von Hertha BSC nach seiner Einwechslung beim 0:0 im Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg. Erstmals seit 413 Tagen stand Schieber nach einer erneuten Knieverletzung wieder auf dem Platz - und äußerte einen festen Vorsatz: «Ich will diese Saison auf jeden Fall noch mit einem Tor abschließen.»

Zum zweiten Mal in seiner Fußball-Karriere kämpfte der 29-Jährige sich nach einem Knorpelschaden zurück. Mit Sprechchören wurde Schieber von den Hertha-Fans gefeiert, als er in der 83. Minute aufs Feld kam. «Ich bin einfach froh, nach 14 Monaten wieder Teil der Mannschaft zu sein. Es war echt eine harte Zeit mit langen Nächten», sagte Schieber und bekannte: «Viele hatten mich schon abgeschrieben.»

Wo seine sportliche Zukunft nun spielen wird, ist dabei aber noch unklar. Schiebers Vertrag beim Berliner Fußball-Bundesligisten läuft zum Saisonende aus. «Wir versuchen ihm Spielzeit zu geben, damit er sich nochmal zeigt», sagte Coach Pal Dardai am Sonntagmorgen nach dem Auslaufen. «Er ist ein ablösefreier Spieler. Wir machen keinen kaputt. Er ist ein guter Junge, mit guter Mentalität.»

Letzte Änderung: Montag, 2. April 2018 09:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen