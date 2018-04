Datenschutzbeauftragte prüft Sicherheitslücke bei Obike

Die Berliner Datenschutzbeauftragte, Maja Smoltczyk, will prüfen, ob der Leihfahrrad-Anbieter Obike mit einer Sicherheitslücke gegen Datenschutzgesetze verstoßen hat. Das teilte ein Sprecher von Smoltczyk auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Es wird ein Prüfverfahren eingeleitet. Dieses Verfahren ist ergebnisoffen», sagte der Sprecher.

Obike hat seinen Hauptsitz in Singapur und wurde erst im vergangenen Jahr gegründet. In Deutschland ist das Unternehmen mit insgesamt rund 8000 Fahrrädern in Berlin, München, Frankfurt am Main und Hannover vertreten. Größte Konkurrenten sind Call-a-Bike, eine Tochter der Deutschen Bahn, sowie die Unternehmen Nextbike, Mobike und Byke.