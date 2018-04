dpa

Feuer in Wohnhaus in Berlin ausgebrochen

In einem Wohnhaus in Berlin-Zehlendorf ist am Ostersonntag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen seien aus dem Gebäude in der Ludwigsfelder Straße gerettet worden, teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit. Die Suche nach weiteren Bewohnern in dem Haus und die Brandbekämpfung seien eingeleitet, berichteten die Einsatzkräfte via Twitter. Nähere Details lagen zunächst nicht vor.

Letzte Änderung: Sonntag, 1. April 2018 18:10 Uhr

Quelle: dpa

