ALBA-Trainer nach Sieg gegen Würzburg: «Wichtige Erfahrung»

Nur mit größter Mühe setzt ALBA Berlin seine Siegesserie in der Bundesliga fort. Aus der Partie gegen Würzburg soll das Team lernen. Von einem Angriff auf Tabellenführer Bayern, wollen die Berliner nichts wissen.

Berlin (dpa/bb) - ALBA Berlin gibt auch nach dem 13. Bundesliga-Sieg in Serie keine Kampfansage an Spitzenreiter FC Bayern München ab. Stattdessen will der Basketballclub aus der Hauptstadt die Lehren aus dem knappen 80:76-Erfolg gegen s.Oliver Würzburg ziehen. «Die Art und Weise wie wir dieses Spiel gewonnen haben, ist eine wichtige Erfahrung für uns», sagte Trainer Aito Garcia Reneses. Dennoch bleiben die Berliner die Mannschaft der Stunde.