Union Berlin nach 1:2-Niederlage in Fürth im freien Fall

Die Situation beim 1. FC Union nimmt dramatische Züge an. Vom Gegner gibt es Lob, aber keine Punkte. Nach dem vierten Spiel in Serie ohne Sieg beträgt der Abstand zu Relegationsrang 16 nur noch zwei Zähler. Trainer Andre Hofschneider denkt aber nicht ans Aufgeben.

Sechs Spieltage vor Schluss wird immer deutlicher, dass der Wechsel von Jens Keller auf Hofschneider im Dezember ergebnistechnisch alles nur noch verschlimmert hat. Union hatte auch in Fürth mehr Ballbesitz und größere Chancenanteile, doch den Sieg feierten die Franken. Union gehört zu fünf Mannschaften, die 36 Punkte haben und damit lediglich zwei Zähler vor dem Tabellen-16. Heidenheim liegen. «Jetzt heißt es erst einmal, auf den Tisch zu hauen. Damit wir alle checken, wo wir stehen. Dass es jeder versteht», sagte Verteidiger Christopher Trimmel. «Es geht nicht nur um die Spieler, sondern um den ganzen Verein. Damit wir am Samstag gegen Duisburg die Antwort geben - ganz klar.»

Gegen Duisburg droht allerdings der Ausfall von Offensivmann Simon Hedlund, der sich in Fürth erneut an der Syndesmose verletzte. Hofschneider, der überraschend wieder Jakob Busk anstelle von Daniel Mesenhöler wieder zur Nummer eins im Tor machte, denkt trotz seiner schlechten Bilanz von zehn Punkten in zwölf Spielen nicht ans Aufgeben. «Ich erwarte von mir dasselbe, was ich von der Mannschaft erwarte: sich auf jedes Spiel zu 100 Prozent auf das Spiel vorzubereiten. Die Einstellung von Fürth erwarte ich von mir selbst auch», sagte der Coach.