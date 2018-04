Schiebers emotionale Rückkehr

Nach 413 Tagen feiert Julian Schieber sein Comeback für Hertha BSC. Beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg reicht es zu einem Kurzeinsatz. Angesichts seiner langen Verletzungszeit hat der Stürmer für diese Saison noch einen großen Wunsch.

Berlin (dpa) - Auf diesen Moment hatte Julian Schieber mehr als ein Jahr hingefiebert. Mit Sprechchören begrüßten die Fans von Hertha BSC den lange verletzten Stürmer - genießen konnte dieser das Ende seiner Leidenszeit allerdings zunächst noch nicht so richtig. «Es ging alles leider so schnell», berichtete Schieber nach seiner Einwechslung beim 0:0 gegen den VfL Wolfsburg. Erstmals seit 413 Tagen stand er nach einer erneuten Knieverletzung wieder auf dem Platz - und sieht sich im Alter von 29 Jahren noch lange nicht am Ende: «Ich will noch zwei, drei, vier Jahre auf Topniveau weiterspielen, das traue ich mir zu.»