dpa

Polizistin bei Unfall mit Raser verletzt

Bei der Flucht eines mutmaßlichen Rasers vor der Polizei ist eine Polizistin verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 37-Jähriger auf dem Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf ein Rennen gegen ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Zivilfahnder beobachteten wie beide Fahrzeuge am Samstagabend deutlich zu schnell durch diverse Straßen bis auf die Bundesautobahn 111 fuhren. Die Ermittler verfolgten den 37-Jährigen, der die Ausfahrt am Heckerdamm nahm, das andere Auto blieb auf der Autobahn.

Am Jakob-Kaiser-Platz hielt der Verfolgte kurz an, gab dann aber wieder Gas. Während seiner Flucht in Richtung Spandau überfuhr der Mann den Angaben zufolge mehrere Ampeln und schaltete zwischenzeitlich sein Licht aus, um den Polizisten zu entkommen. Auch nachdem er eine Polizeistreife gerammt hatte, setzte er seine Flucht fort. Bei einem zweiten Unfall wurde eine Polizistin verletzt, sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Kurz darauf stellten die Ermittler den mutmaßlichen Raser am Reckeweg in Berlin-Spandau. Er wurde vorläufig festgenommen und sein Auto wurde beschlagnahmt. Der andere Raser konnte fliehen.

Letzte Änderung: Sonntag, 1. April 2018 12:00 Uhr

