BR Volleys haben im Viertelfinale ein Endspiel

Die BR Volleys haben sich bereits im Playoff-Viertelfinale ein erstes Endspiel eingehandelt. Der deutsche Meister unterlag in der Partie bei der SVG Lüneburg am Samstag mit 1:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:27) und braucht damit am 8. April in Berlin einen Sieg zum Weiterkommen. «Wir haben nicht annähernd unsere Normalform erreicht», klagte Manager Kaweh Niroomand nach der Partie vor 1050 Zuschauern in der Hamburger UC-Arena.

Niederlagen in Auswärtsspielen bei Lüneburg werden für die BR Volleys langsam unliebsame Gewohnheit. Sechsmal standen sich beide Mannschaften in der Bundesliga entweder in der Gellersenhalle von Reppenstedt oder in Hamburg gegenüber, nur einmal setzten sich die Gäste aus Berlin durch.

Die Bilanz in Heimspielen spricht aber für die Berliner, alle sechs Bundesliga-Duelle vor eigener Kulisse wurden gewonnen - zuletzt beim 3:0 zum Playoffstart am vergangenen Mittwoch. «Ich bin optimistisch, dass wir das wieder schaffen», sagte Außenangreifer Robert Kromm.

In Hamburg gaben die Volleys mehrfach leichtfertig deutliche Führungen ab. «Wenn du mit vier, fünf Punkten vorne liegst, dann musst du den Satz nach Hause bringen», ärgerte sich Niroomand. «Dadurch haben wir Lüneburg letztlich immer wieder aufgebaut.»

