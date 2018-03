Frau von Auto erfasst: Schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Eine 64 Jahre alte Frau ist am Ostersamstag von einem Auto in Berlin-Schöneberg angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Frau sei unter anderem am Kopf verletzt worden, als ein 39 Jahre alter Autofahrer sie erfasste, teilte die Polizei mit. Er sei von der Zietenstraße in die Bülowstraße Richtung Nollendorfplatz abgebogen. Der Mann blieb unverletzt.

