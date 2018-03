Mehr als Tausend Teilnehmer bei Berliner Ostermarsch

Hunderte Menschen lassen sich vom Regen nicht abschrecken und demonstrieren in Berlin-Moabit für den Frieden. Als sich das Wetter bessert, steigen die Teilnehmerzahlen.

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin-Moabit am traditionellen Ostermarsch teilgenommen und gegen eine Erhöhung der Rüstungsausgaben und die Auslandseinsätze der Bundeswehr demonstriert. Das Motto lautete: «Abrüsten statt aufrüsten - Rüstungsexporte stoppen». Vom U-Bahnhof Turmstraße ging es einmal durch den Kiez, bevor die Demo-Teilnehmer wieder am Startort der Kundgebung eintrafen. Auf den Schildern stand «Frieden statt Aufrüstung» oder «Stop the WAR in Yemen» (deutsch: Stoppt den Krieg im Jemen).