Traditioneller Ostermarsch der Friedensinitiativen

Der traditionelle Ostermarsch von Berliner Friedensinitiativen führt heute durch den Stadtteil Moabit. Die Demonstration richtet sich gegen die Erhöhung der Rüstungsausgaben und die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das Motto lautet: «Abrüsten statt aufrüsten - Rüstungsexporte stoppen». Erwartet werden zwischen 1000 und 2000 Teilnehmer, etwa so viel wie in den vergangenen Jahren. Deutschlandweit sind mehr als 100 kleine und mittelgroße Ostermärsche angekündigt.

Der Berliner Ostermarsch beginnt nahe dem U-Bahnhof Turmstraße in Moabit, führt einmal durch den dortigen Kiez und endet wieder am Ausgangsort. Zum Abschluss spricht der Theologe und Autor Eugen Drewermann.

Die Ostermarschbewegung begann als Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges vor genau 60 Jahren, am Ostersonntag 1958, in Großbritannien. Zum ersten Ostermarsch in Deutschland kamen 1960 etwa 1000 Menschen. 1968 und 1983 erlebten die Ostermärsche hierzulande ihre Höhepunkte mit Hunderttausenden Demonstranten. In den Jahren danach verlor die Bewegung an Zulauf.