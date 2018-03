Union Berlin bangt um Einsatz von Top-Torjäger Skrzybski

Im Abstiegskampf der 2. Bundesliga will der 1. FC Union Berlin den direkten Konkurrenten aus Fürth auf Distanz halten. Dabei droht ein weiterer wichtiger Stürmer auszufallen.

Berlin (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin droht beim erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Ausfall von Top-Torjäger Steven Skrzybski. In der Auswärtspartie bei der SpVgg Greuther Fürth am Ostersonntag (13.30 Uhr) ist der Einsatz des mit 13 Treffern besten Torschützen der Köpenicker mit Oberschenkelproblemen ungewiss. «Es wird auch ein Wettlauf mit der Zeit. Klar, wenn er grünes Licht gibt, wird er spielen», sagte Trainer André Hofschneider am Freitag. «Aber auch da gilt es, an die kommenden Wochen zu denken. Wir werden es mit ihm absprechen. Es wird für Sonntag eng.»