«Einfach genießen»: Moritz Wagner vor Uni-Showdown

Das Finalturnier der US-Collegemeisterschaft im Basketball stellt selbst die Superstars aus der NBA in den Schatten. Vor rund 70 000 Zuschauern erfüllt sich Moritz Wagner seinen Kindheitstraum. Für den Berliner könnte der Weg anschließend auch in die NBA führen.

San Antonio (dpa) - Ehrfürchtig betrat Moritz Wagner beim ersten Training den riesigen Alamodome. Vor der beeindruckenden Kulisse von rund 70 000 Zuschauern wird sich das Berliner Basketball-Toptalent seinen Kindheitstraum vom Showdown in der US-Collegemeisterschaft erfüllen. Das Final Four des so genannten March Madness (März-Wahnsinns) stellt selbst die Superstars der NBA in den Schatten. «Das ist unglaublich», schwärmte der 20 Jahre alte Wagner in San Antonio. «Ich wollte immer in einem Football-Stadion wie diesem spielen, auf der ganz großen Bühne - und jetzt sind wir hier.»