FDP-Fraktionschef Czaja lehnt Müllers Grundeinkommen-Idee ab

Berlins FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja lehnt den Vorschlag von Regierungschef Michael Müller (SPD) für ein «solidarisches Grundeinkommen» ab. «Über die Zukunft der Arbeit zu diskutieren, ist absolut notwendig», sagte Czaja der Deutschen Presse-Agentur. «Michael Müllers Ideen zu einem öffentlichen Beschäftigungssektor sind jedoch nicht weniger als alte, von Angst getriebene arbeitsmarktpolitische Instrumente.» Müller wolle den Staat zum «Dumping-Arbeitgeber» degradieren, statt die Chancen der Digitalisierung zu ergreifen.

Nötig sei ein flexibler und zukunftsfester Arbeitsmarkt, der jedem Einstieg und Aufstieg erleichtere, so Czaja. «Unsere Kinder werden in Jobs arbeiten, die wir heute noch gar nicht kennen. Darauf müssen wir uns vorbereiten.» Czaja schlug etwa eine umfassende Aus- und Weiterbildungsoffensive vor. «Politik muss die Fähigkeiten eines jeden aktivieren, statt sie in staatlichen Niedriglohnprogrammen ruhig zu stellen.»