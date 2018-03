Eisbären-Trainer Krupp: «Haben einen guten Job gemacht»

Die Eisbären Berlin wollen nach dem perfekten Start ins Playoff-Halbfinale noch mehr. Der erste Saisonsieg gegen Nürnberg gibt Auftrieb für den erhofften Einzug ins Endspiel.

Damit feierten die Berliner nach vier Niederlagen in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga nun den ersten Saisonsieg über die Franken - und wollen bereits am Samstag (16.30 Uhr) nachlegen. Dann steht in Nürnberg das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie an.