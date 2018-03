dpa

Straßenzeitung: Mehr Bettler mit Zeitung

Verkäufer von Straßenzeitungen in Berlin haben Konkurrenz bekommen: durch Bettler, die oft aus Südosteuropa kommen. «Was wir beobachten, ist, dass mehr Menschen mit unserer Zeitung betteln gehen», sagt Mara Fischer, Vorstand beim Verein Strassenfeger. «Wir haben keine Handhabe dagegen.» Im vergangenen Jahr seien an manchen Tage 20 Beschwerden eingegangen. So schlimm sei es nicht mehr, aber das Problem sei immer noch da. Es gebe aber auch Menschen aus Osteuropa, die einen guten Job als Verkäufer machten, betont Fischer.

