Berlin Volleys nehmen Kurs aufs Playoff-Halbfinale

Berlin (dpa/bb) - Die Berlin Volleys wollen ihren Auftaktsieg im Playoff-Viertelfinale möglichst schnell veredeln. Der Hauptstadtclub tritt nach dem 3:0-Heimerfolg am Samstag (20.00 Uhr) bei der SVG Lüneburg in der UC Arena von Hamburg an. «Wir dürfen uns nicht davon nervös machen lassen, wenn mal zwei, drei Bälle daneben gehen», sagte Zuspieler Sebastian Kühner zum zweiten Spiel in der Best-of-Three-Serie. Für Trainer Stelian Moculescu ist das Viertelfinale gegen Lüneburg ohnehin nur Zwischenstation auf dem Weg zu höheren Zielen. «Wir wollen Meister werden. Das wird schwer genug, aber es ist machbar», betonte der Coach.