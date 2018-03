Mehr als 1000 Ehen gleichgeschlechtlicher Paare in Berlin

Die neue Gesetzesregelung ist ein Erfolg. Viele schwule Männer und lesbische Frauen warteten schon lange auf das Recht zu heiraten. Nun nutzen sie die «Ehe für alle».

Berlin (dpa/bb) - Der Heiratstrend bei homosexuellen Paaren hält an. Vom 1. Oktober 2017 bis Ende März 2018 heirateten weit mehr als 1000 gleichgeschlechtliche Paare in Berlin. Etwa drei Viertel davon lebten schon vorher in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und ließen diese dann in eine Ehe umwandeln.