Strandbad Wannsee startet in neue Saison

Pack die Badehose ein: Für unerschrockene Schwimmer beginnt heute die Saison im Wannseebad. Gerade mal sechs Grad warm ist das Wasser momentan - das dortige Strandbad startet trotzdem wie jedes Jahr am Karfreitag in die neue Badesaison. Immerhin rechnen die Meteorologen mit etwas Sonnenschein, bei dennoch kühlen Temperaturen. Wagemutige werden belohnt: Über die Ostertage ist der Eintritt frei, die ersten zehn Badegäste erhalten eine Sauna-Freikarte, wie die Berliner Bäder-Betriebe vorab mitteilten. Geöffnet ist das Strandbad an allen Ostertagen zwischen 10.00 und 18.00 Uhr.

Darüber hinaus startet am Karfreitag der Vorverkauf der Sommer-Mehrfachkarte. Wer diese bis zum 30. April kauft, spart 10 Euro. Der Vorteil der Karte: Kein Schlangestehen im Sommer.

Letzte Änderung: Freitag, 30. März 2018 08:30 Uhr

