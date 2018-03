Stärkster Lohnanstieg in Berlin: Brandenburg geringer

Die Bruttolöhne sind im Jahr 2017 in Berlin stärker angestiegen als in jedem anderen Bundesland. In Brandenburg lag die Lohnsteigerung dagegen unter dem Bundesdurchschnitt. Der durchschnittliche Jahresverdienst in der Hauptstadt stieg im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf 34 931 Euro, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte.

Arbeitnehmer in Brandenburg verdienten 2017 durchschnittlich 28 715 Euro brutto - ein Anstieg von 2,3 Prozent. Im Bundesdurchschnitt wuchsen die Verdienste um 2,7 Prozent auf 34 213 Euro. Die Angaben beruhen auf Ergebnissen des Arbeitskreises «Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder».

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. März 2018 14:30 Uhr

Quelle: dpa

