Tanklaster fährt auf Stauende: Ein Toter, mehrere Verletzte

Ein mit Heizöl beladener Lkw verunglückt auf der A10 bei Oranienburg. Mehrere Lastwagen werden ineinander geschoben. Der Fahrer des Gefahrgut-Transporters stirbt. Die Autobahn wird für viele Stunden gesperrt.

Oranienburg/Neuruppin (dpa/bb) - Bei einem Unfall eines Tanklasters auf dem nördlichen Berliner Ring ist der Fahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der mit Heizöl beladene Lastwagen war am Mittwochmittag bei Oranienburg an einem Stauende auf einen anderen Lkw aufgefahren. Er hatte diesen auf einen dritten geschoben, der wiederum auf einen weiteren Lkw prallte. Die Autobahn 10 war am Abend wegen der Bergungsarbeiten noch Richtung Hamburg gesperrt.