Dardai: Länderspiel-Kulisse als Ansporn

Vorbild Brasilien: die taktische Disziplin des Rekord-Weltmeisters beim Sieg über Deutschland sieht Pal Dardai für sein Team als beispielhaft. Gegen Wolfsburg will Hertha der Seleção nacheifern - auf eine Länderspiel-Kulisse müssen die Berliner noch länger warten.

Berlin (dpa) - Die Kulisse im vollen Olympiastadion beim Länderspiel-Klassiker zwischen Deutschland und Brasilien hat Pal Dardai Lust auf mehr gemacht. Der Coach von Hertha BSC nutzte den Weltmeister-Testgipfel als Tribünengast nicht nur zum taktischen Anschauungsunterricht, sondern zeigte sich auch von der Stimmung begeistert. «Wenn das Olympiastadion voll ist, gibt es nichts Schöneres in ganz Europa», sagte Dardai am Tag nach dem 0:1 der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw. «Man sieht auch immer beim Pokalfinale, wie schön das ist. Das ist auch das Ziel, dass wir irgendwann im Pokalfinale da stehen und auch in der Liga das Stadion vollkriegen.»