Osterfeiertage: Karfreitag trocken, Niederschläge ab Samstag

Über die Osterfeiertage bleibt es kühl in Berlin und Brandenburg. Am Karfreitag lockere die Wolkendecke auf und es bleibe weitgehend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Mittwoch mit. Die Temperaturen steigen demnach auf sieben bis elf Grad, der Wind weht schwach. In der Nacht zum Samstag soll dann der Himmel wieder zuziehen und im südlichen Brandenburg etwas Regen oder Schneeregen fallen. Die Temperaturen sinken auf zwei bis null Grad.

Am Samstag bleibt es laut DWD stark bewölkt und von Südosten her breiten sich Niederschläge aus. Es wird auch tagsüber kühler: Die Höchstwerte liegen in Berlin und Brandenburg bei fünf bis acht Grad. Nachts fällt gebietsweise Regen oder Schneeregen, es besteht Glättegefahr. Die Temperatur bewegt sich um den Gefrierpunkt.

Am Ostersonntag wird laut Meteorologen im Nordosten Deutschlands eine Tageshöchsttemperatur von zwei bis sieben Grad erreicht, die Tiefstwerte liegen bei minus zwei bis zwei Grad. Für Ostermontag sagt der DWD Höchstwerte von fünf bis zehn Grad voraus, die niedrigsten Werte des Tages liegen demnach bei minus vier bis ein Grad.

