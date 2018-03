dpa

Ein Hauch von Frühling: Karfreitag bringt Sonnenschein

Erst grau, dann blau: An Karfreitag können die Menschen in Berlin und Brandenburg hier und da mit freundlichen Sonnenstrahlen rechnen. Davor sorgt allerdings ein zur Ostsee ziehendes Tief für ungemütliches Schmuddel-Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dichte Wolken und Sprühregen bestimmen den Donnerstag. Die Höchsttemperatur erreicht kaum die Neun-Grad-Marke. Am Karfreitag lockern die Wolken auf, die Sonne kommt durch und es bleibt trocken. Das Thermometer zeigt dann schon sehr milde 13 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind, der aus dem Osten kommt.

Am Samstag bleibt es laut DWD stark bewölkt und von Südosten her breiten sich Niederschläge aus. Es wird auch tagsüber kühler: Die Höchstwerte liegen in Berlin und Brandenburg bei fünf bis acht Grad. Nachts fällt gebietsweise Regen oder Schneeregen, es besteht Glättegefahr. Die Temperatur bewegt sich um den Gefrierpunkt.

Am Ostersonntag wird laut Meteorologen im Nordosten Deutschlands eine Tageshöchsttemperatur von zwei bis sieben Grad erreicht, die Tiefstwerte liegen bei minus zwei bis zwei Grad. Für Ostermontag sagt der DWD Höchstwerte von fünf bis zehn Grad voraus, die niedrigsten Werte des Tages liegen demnach bei minus vier bis ein Grad.

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. März 2018 09:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen