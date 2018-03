dpa

Zwei brennende Transporter in Neukölln

Zwei Transporter sind in Berlin-Neukölln in Brand geraten und ausgebrannt. Ein weiteres Fahrzeug wurde in der Nacht zum Mittwoch an der Sonnenallee von den Flammen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, klären Brandermittler die Ursache des Feuers.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. März 2018 09:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen