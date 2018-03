BVG erwartet wieder steigende Zahlen am ZOB

Am Zentralen Omnibusbahnhof Berlin erwarten die Betreiber nach einem starken Rückgang 2017 in diesem Jahr wieder mehr Busse. «Wir gehen derzeit in 2018 von circa 173 000 An- und Abfahrten aus», teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit würde das Niveau von vor vier Jahren wieder erreicht.

Im vergangenen Jahr hatte es nur noch rund 166 000 An- und Abfahrten gegeben. Das war knapp ein Viertel weniger als im Rekordjahr 2016, aber immer noch fast dreimal so viel wie vor der Marktfreigabe für Fernbusse vor fünf Jahren.

Die BVG führt den Einbruch unter anderem auf die laufenden Bauarbeiten zurück. Bemerkbar macht sich auch, dass eine Reihe von Anbietern vom Markt verschwunden sind.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. März 2018 06:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen